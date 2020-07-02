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Україна приєдналася до протоколу Гаазької конвенції для захисту культурної спадщини в анексованому Криму

Україна приєдналася до протоколу Гаазької конвенції для захисту культурної спадщини в анексованому Криму

Київ • УНН

 • 14181 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Україна приєдналася до Другого протоколу Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на постпредставництво України в ЮНЕСКО.

“В умовах тимчасової окупації РФ частини території України саме положення цього протоколу є дуже важливими в контексті застосування конкретних дій для посилення захисту культурної спадщини в Автономній Республіці Крим”, — йдеться у повідомленні.

Так, приєднання до протоколу надасть додаткові можливості для захисту культурної спадщини в Криму, а також допоможе чинити тиск на РФ.

“Особливо актуальним є те, що стаття 9 цього Протоколу стосується захисту культурних цінностей на окупованій території. Згідно з цією статтею Сторона, яка окупувала цілком або частково територію іншої Сторони не повинна здійснювати:

— будь-який незаконний експорт, інше незаконне переміщення або незаконну передачу права власності на культурну цінність;

— будь-які археологічні розкопки, якщо тільки це не вимагається виключно для охорони, обліку чи збереження культурної цінності;

— будь-які модифікації або зміну виду використання культурної цінності, що мають на меті приховання або знищення доказу культурного, історичного чи наукового характеру”, — йдеться у повідомленні.

В разі знищення або присвоєння в великих масштабах культурних цінностей, одна зі сторін може визнати такі дії кримінальними злочинами і зажадати відповідні покарання. Зокрема злочином також буде вважатись, вчинення актів крадіжок, грабежу або незаконного присвоєння чи актів вандалізму, спрямованих проти культурних цінностей, які перебувають під захистом відповідно до положень Конвенції.

Нагадаємо, Рада підтримала приєднання України до протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей.

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