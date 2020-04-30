Рада підтримала приєднання України до протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила законопроект № 0036, поданий Президентом України Володимиром Зеленським, про приєднання України до протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей. Відповідне рішення підтримав 321 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
У пояснювальній записці зазначається, що ратифікація зазначеного протоколу дасть змогу Україні звертатися до ЮНЕСКО з проханнями про надання технічної допомоги в організації належного захисту власних культурних цінностей, підготовчих, профілактичних або організаційних заходів на випадок надзвичайних ситуацій, а також отримати додаткові інструменти в організації здійснення моніторингу та охорони культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях.
Додамо, що протокол передбачає два порядки набирання ним чинності: для кожної Сторони через три місяці після передачі на зберігання цією Стороною її ратифікаційної грамоти, документа про прийняття, затвердження або приєднання (стаття 43 Протоколу); негайно у випадках, передбачених у статтях 18 та 19 Конвенції, для Сторін конфлікту, які передали на зберігання ратифікаційні грамоти чи документи про прийняття, схвалення Протоколу або приєднання до нього до чи після початку ворожих дій або окупації (стаття 44 Протоколу).
Нагадаємо, що раніше нардепи підтримали приєднання України до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань за кордоном.