ВРУ підтримала приєднання України до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила законопроект № 0033, поданий Президентом України Володимиром Зеленським, про приєднання України до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань за кордоном. Відповідне рішення підтримали 304 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, конвенція визначає механізм співробітництва центральних органів Договірних держав при вирішенні питань про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі для подальшого відбування покарання, до держави їх громадянства.
У пояснювальній записці зазначається, що прийняття проекту Закону дозволить громадянам України, засудженим до позбавлення волі за вчинення злочину в Державах-учасницях Конвенції, відбувати призначене їм покарання в Україні.
Варто зазначити, Міжамериканська конвенція про виконання кримінальних покарань за кордоном розроблена в рамках Організації Американських Держав та набрала чинності 12 квітня 1996 року.
Учасницями Конвенції є: Аргентина, Беліз, Бразилія, Венесуела, Канада, Чилі, Коста-Ріка, Еквадор, Сальвадор, Гватемала, Мексика, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Суринам, США, Уругвай, а також Індія, Казахстан, Словаччина, Чехія та Саудівська Аравія.
Згідно зі статтею XV Конвенції вона є відкритою для приєднання будь-якою державою.
Нагадаємо, що Рада ратифікувала угоду між Україною та Казахстаном про екстрадицію.