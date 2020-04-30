ВРУ поддержала присоединение Украины к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний

Так, конвенция определяет механизм сотрудничества центральных органов Договаривающихся государств при решении вопросов о передаче лиц, осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания, к государству их гражданства.

В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта Закона позволит гражданам Украины, осужденным к лишению свободы за совершение преступления в государствах-участниках Конвенции, отбывать назначенное им наказание в Украине.

Стоит отметить, Межамериканская конвенция о выполнении уголовных наказаний за рубежом разработана в рамках Организации Американских Государств и вступила в силу 12 апреля 1996 года.

Участниками Конвенции являются: Аргентина, Белиз, Бразилия, Венесуэла, Канада, Чили, Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Суринам, США, Уругвай, а также Индия, Казахстан, Словакия, Чехия и Саудовская Аравия.

Согласно статье XV Конвенции она открыта для присоединения любым государством.

Напомним, что Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Казахстаном об экстрадиции.