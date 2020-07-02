Правління Нацбанку звернулось до Зеленського через відставку Смолія: дайте НБУ виконувати свої функції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Правління Нацбанку України закликало Президента, Уряд та політиків дати НБУ змогу виконувати функції, покладені на нього законодавством. Про це мовиться у заяві Правління Нацбанку, передає УНН із посиланням на пресцентр фінустанови.
“Члени Правління Національного банку України поважають рішення Голови Національного банку щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску”, — йдеться у заяві.
Правління НБУ зауважило, що вважає своїм обов’язком “продовжувати роботу для збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності Національного банку”.
“Правління закликає Президента, Уряд та політиків ефективно взаємодіяти з центральним банком та дати Національному банку змогу виконувати функції, покладені на центральний банк Конституцією України та Законом України “Про Національний банк України”, — йдеться у заяві правління.
Як повідомляв УНН, пізно ввечері 1 липня глава Національного банку України Яків Смолій подав президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”.
Пізніше в Офісі Президента відреагували на відставку очільника Нацбанку, заявивши, що їх “безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України”.
Яків Смолій на посаді голови НБУ — з березня 2018 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посли G7 застерігають: “підрив” Нацбанку — це великий крок назад