Правление Нацбанка обратилось к Зеленскому из-за отставки Смолия: дайте НБУ выполнять свои функции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Правление Нацбанка Украины призвало Президента, Правительство и политиков дать НБУ возможность выполнять функции, возложенные на него законодательством. Об этом говорится в заявлении Правления Нацбанка, передает УНН со ссылкой на пресс-центр финучреждения.
“Члены Правления Национального банка Украины уважают решение Председателя Национального банка об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления”, — говорится в заявлении.
Правление НБУ отметило, что считает своим долгом “продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка”.
“Правление призывает Президента, Правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и Законом Украины “О Национальном банке Украины”, — говорится в заявлении правления.
Как сообщал УНН, поздно вечером 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за “систематического политического давления”.
Позже в Офисе Президента отреагировали на отставку главы Нацбанка, заявив, что их “безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины”.
Яков Смолий на посту главы НБУ — с марта 2018 года.
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