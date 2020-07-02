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Посли G7 застерігають: "підрив" Нацбанку — це великий крок назад

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Посли країн-членів "Великої сімки" (G7) відреагували на відставку голови Національного банку Якова Смолія, заявивши, що незалежність НБУ є "фундаментальним досягненням для України". Про це посли G7 при Україні написали у своєму Twitter, передає УНН.

“Незалежний Нацбанк — фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку”, — написали посли країн G7.

Як повідомляв УНН, пізно ввечері 1 липня глава Національного банку України Яків Смолій подав президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”.

Пізніше в Офісі Президента відреагували на відставку очільника Нацбанку, заявивши, що їх “безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України”.

Яків Смолій на посаді голови НБУ – з березня 2018 року.

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An independent National Bank is a foundational achievement for Ukraine that has reduced corruption, driven growth & rescued a failed banking sector. To undermine this crucial institution would be a big step back and jeopardize the credibility of and support for Ukraine‘s reforms.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 1, 2020

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