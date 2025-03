Посли G7 застерігають: "підрив" Нацбанку — це великий крок назад

“Незалежний Нацбанк — фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку”, — написали посли країн G7.

Як повідомляв УНН, пізно ввечері 1 липня глава Національного банку України Яків Смолій подав президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”.

Пізніше в Офісі Президента відреагували на відставку очільника Нацбанку, заявивши, що їх “безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України”.

Яків Смолій на посаді голови НБУ – з березня 2018 року.

An independent National Bank is a foundational achievement for Ukraine that has reduced corruption, driven growth & rescued a failed banking sector. To undermine this crucial institution would be a big step back and jeopardize the credibility of and support for Ukraine‘s reforms.

