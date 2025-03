Послы G7 предупредили: "подрыв" Нацбанка - это большой шаг назад

“Независимый Нацбанк — фундаментальное достижение для Украины, что уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку”, — написали послы стран G7.

Как сообщал УНН, поздно вечером 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за “систематического политического давления”.

Позже в Офисе Президента отреагировали на отставку главы Нацбанка, заявив, что их “безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины”.

Яков Смолий на посту главы НБУ — с марта 2018 года.

An independent National Bank is a foundational achievement for Ukraine that has reduced corruption, driven growth & rescued a failed banking sector. To undermine this crucial institution would be a big step back and jeopardize the credibility of and support for Ukraine’s reforms.

