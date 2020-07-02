П'ятов потрапив до топ-10 кращих голкіперів за кількістю "сухих" матчів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Страж воріт донецького “Шахтаря” та збірної України Андрій П’ятов потрапив до топ-10 воротарів за кількістю зіграних на нуль матчів за останні 20 років, передає УНН з посиланням на видання “Give me Sport”.
У номінації 36-річний українець посів 7-й рядок з 269 матчами, обійшовши таких зіркових виконавців, як Едвін Ван дер Сар (8 місце, 266 матчів) і Віктор Вальдес (9, 260). Показник українця становить 269 поєдинків.
Перше місце за кількістю сухих матчів обійняв ексворотар мадридського “Реала” і збірної Іспанії Ікер Касільяс (439). За ним розташувалися: італієць Джанлуїджі Буффон (420), чех Петр Чех (391), іспанець Пепе Рейна (343), німець Мануель Нойер (327).
Нагадаємо, що Пятов відстояв на “нуль” крайній поєдинок УПЛ проти “Зорі”.