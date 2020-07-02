Пятов попал в топ-10 лучших голкиперов по количеству "сухих" матчей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Страж ворот донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов попал в топ-10 вратарей по количеству сыгранных на ноль матчей за последние 20 лет, передает УНН со ссылкой на издание "Give me Sport".
В номинации 36-летний украинец занял 7-ю строчку с 269 матчами, обойдя таких звездных исполнителей, как Эдвин ван дер Сар (8 место, 266 матчей) и Виктор Вальдес (9, 260). Показатель украинца составляет 269 поединков.
Первое место по количеству сухих матчей занял экс-вратарь мадридского “Реала” и сборной Испании Икер Касильяс (439). За ним расположились: итальянец Джанлуиджи Буффон (420), чех Петр Чех (391), испанец Пепе Рейна (343), немец Мануэль Нойер (327).
Напомним, что Пятов отстоял на “ноль” крайний поединок УПЛ против “Зари”.