Shell виходить з енергетичного ринку Китаю - Reuters
Київ • УНН
Shell вийшла з енергетичних ринків Китаю, включаючи виробництво електроенергії, торгівлю та маркетинг, в рамках своєї стратегії зосередитися на більш прибуткових видах діяльності.
Shell покинула енергетичні ринки Китаю в рамках прагнення генерального директора Ваеля Савана зосередитися на більш прибутковій діяльності. Про це з посиланням на повідомлення компанії повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що Shell вирішила вийти з енергетичного ланцюга створення вартості в Китаї, який включає виробництво електроенергії, торгівлю та маркетинг, йдеться в заяві. Рішення набрало чинності з кінця 2023 року.
Ми вибірково інвестуємо в енергетику, зосереджуючись на отриманні цінності від нашого портфоліо електроенергії, що вимагає прийняття важких виборів,
За останні місяці Shell завершила роботу над кількома підприємствами й проєктами, включаючи роздрібні ринки електроенергії Великобританії й Німеччини, а також офшорні вітрові проєкти.
росія продаватиме газ Китаю на майже 30% дешевше, ніж Європі 24.04.24, 18:06 • 18243 перегляди