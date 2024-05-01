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Shell выходит с энергетического рынка Китая - Reuters
Shell вышла с энергетических рынков Китая, включая производство электроэнергии, торговлю и маркетинг, в рамках своей стратегии сосредоточиться на более прибыльных видах деятельности.
Журналистам вернут доступ в парламент - руководитель аппарата ВР
Журналисты получат доступ к освещению парламентских заседаний в Верховной Раде с дополнительной аккредитацией и проверкой безопасности, как это было во время пандемии COVID-19.
Украина и Монголия договорились о политических консультациях на уровне МИД - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своей монгольской коллегой развитие двусторонних отношений и сотрудничества в рамках международных организаций, договорившись о проведении политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами и пригласив ее посетить Украину.
Акции Tesla упали более чем на 5% на фоне объявления о закрытии двух подразделений автопроизводителя
Акции Tesla упали на 5,5% на фоне объявления о сотне увольнений, включая закрытие двух подразделений и уход двух высокопоставленных руководителей.
Более 17 тысяч физических и юридических лиц уже в государственном реестре санкций
Государственный реестр санкций содержит данные о 10 085 физических и 7 125 юридических лиц, которые подпадают под ограничительные меры Украины.
россияне обстреляли поселок Калиново в Донецкой области: есть погибший и раненые
В результате российского обстрела села Калиново в Донецкой области один человек погиб, еще двое получили ранения.
В monobank произошел сбой в работе - Гороховский
Мобильный банк monobank потерпел сбой в работе в среду, соучредитель компании Олег Гороховский извинился за неудобства и заявил, что они работают над решением проблемы.
Писатель Станислав Асеев получил контузию на фронте
Писатель Станислав Асеев получил ранение во время боев на фронте возле села Очеретино и был госпитализирован.
Атака на рязанский НПЗ: горела установка первичной переработки нефти
Установка первичной переработки нефти загорелась после атаки беспилотников Главного управления разведки Минобороны Украины на нефтеперерабатывающий завод в рязани, россия.
В Украине установили рекорд по самой массовой росписи писанок
Рекорд по самой массовой росписи 800 писанок мастерами из разных регионов Украины установили на Всеукраинском фестивале писанок в инновационном парке UNIT. CITY.