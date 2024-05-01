Shell выходит с энергетического рынка Китая - Reuters

Shell покинула энергетические рынки Китая в рамках стремления генерального директора Ваэля Савана сосредоточиться на более прибыльной деятельности. Об этом со ссылкой на сообщение компании сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Shell решила выйти из энергетической цепи создания стоимости в Китае, которая включает производство электроэнергии, торговлю и маркетинг, говорится в заявлении. Решение вступило в силу с конца 2023 года.

Мы избирательно инвестируем в энергетику, сосредотачиваясь на получении ценности от нашего портфолио электроэнергии, что требует принятия трудных выборов, - говорится в сообщении.

За последние месяцы Shell завершила работу над несколькими предприятиями и проектами, включая розничные рынки электроэнергии Великобритании и Германии, а также оффшорные ветровые проекты.

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