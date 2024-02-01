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Щонайменше 27 кримчан загинули у війні проти України від початку року - Крим.Реалії

Щонайменше 27 кримчан загинули у війні проти України від початку року - Крим.Реалії

Київ • УНН

 • 30021 перегляди

За даними правозахисників, від початку 2024 року в Україні на боці росії загинули щонайменше 27 кримчан, причому більше половини з них були контрактниками або мобілізованими.

Від початку 2024 року на війні проти України у складі армії рф загинули щонайменше 27 кримчан. Про це пишуть Крим.Реалії посилаючись на дані правозахисників "Кримський епізод", передає УНН.

Деталі

Також повідомляється, що ще щонайменше чотирьох уродженців Криму було взято в полон.

За даними правозахисників, кожен третій загиблий у січні 2024 року був жителем Севастополя. На другому місці за кількістю загиблих у географічному розрізі - Сакський район, де зафіксовано чотири випадки.

Крім того, щонайменше по два випадки зафіксовано в Бахчисарайському районі та Алушті.

Однак, опубліковані дані лише приблизно відображають картину.  Експерти "Кримського епізоду" відзначають "істотне скорочення відомостей про загиблих у складі приватних військових компаній, які раніше вербували до своїх підрозділів переважно ув'язнених".

Так, із 27 загиблих 12 були контрактники, 6 мобілізовані, ще 6 без встановленого статусу і лише двоє були пов'язані з ПВК.

- повідомили правозахисники.

Додатково

Журналістам Крим.Реалії вдалося встановити особи понад 574 загиблих російських військових із Криму і Севастополя. Російська сторона офіційно не публікує даних про втрати.

Нагадаємо

Представник президента України в АРК Таміла Ташева раніше озвучила кількість призваних кримчан на службу в армію рф. Згідно з даними її відомства з початку анексії в Криму до лав російської армії окупаційна влада призвала 44 500 місцевих жителів. Паралельно з цим російська так звана влада Криму відкрила близько півтисячі кримінальних проваджень через "ухилення" від призову.

Тетяна Салганік

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