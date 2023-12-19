Россия призвала 44 500 крымчан на военную службу и возбудила почти полтысячи уголовных дел за "уклонение" от призыва
Киев • УНН
С момента аннексии оккупационные власти Крыма призвали в российскую армию 44 500 местных жителей и завели около 500 дел на уклонистов от призыва, причем 37 % из них были привлечены к ответственности.
С начала аннексии в Крыму в ряды российской армии оккупационные власти призвали 44 500 местных жителей. Параллельно с этим российские так называемые власти Крыма открыли около полтысячи уголовных производств из-за "уклонения" от призыва. Такие цифры озвучила представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева Также в комментарии Крым.Реалии, передаёт УНН.
497 случаев уголовных производств против людей, которые якобы являются уклоняющимися на территории полуострова. Собственно, 185 из этого общего количества, то есть это 37%, привлекли к ответственности... То есть люди пытаются избежать призыва незаконного и, соответственно, за это потом они привлекаются к ответственности.
Детали
Про нынешние реалии с призовом на оккупированном полуострове представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева отчиталась во время своего выступления на пресс-конференции, посвященной результатам деятельности ведомства за 2022-2023 годы.
Кроме того, представительство президента отследило и статистику похорон и выдачи земельных участков на полуострове. Данные собрали чтобы подсчитать приблизительное число мобилизованных после начала полномасштабного вторжения.
В том числе по мобилизованным мы можем следить по выдаче земельных участков. Потому что там по решению оккупационной администрации, мобилизуемое лицо может затем претендовать на определенные льготы или на земельные участки. Таким образом мы можем говорить о приблизительных количествах мобилизованных.
Дополнительно
Ранее в представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым сообщало, что в аннексированном Крыму более 750 участников войны против Украины получили бесплатные земельные участки.
Россия призвала 44 500 крымчан на военную службу и возбудила почти полтысячи уголовных дел за "уклонение" от призыва
С момента аннексии оккупационные власти Крыма призвали в российскую армию 44 500 местных жителей и завели около 500 дел на уклонистов от призыва, причем 37 % из них были привлечены к ответственности.
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