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По меньшей мере 27 крымчан погибли в войне против Украины с начала года – Крым.Реалии

По меньшей мере 27 крымчан погибли в войне против Украины с начала года – Крым.Реалии

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 20:35  •  11422 просмотра

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По данным правозащитников, с начала 2024 года в Украине на стороне России погибли по меньшей мере 27 крымчан, причем более половины из них были контрактниками или мобилизованными.

С начала 2024 года на войне против Украины в составе армии рф погибли по меньшей мере 27 крымчан. Об этом пишут Крым.Реалии ссылаясь на данные правозащитников "Крымский эпизод", передаёт УНН.

Детали

Также сообщается, что еще не менее четырех уроженцев Крыма были взяты в плен.

По данным правозащитников, каждый третий погибший в январе 2024 года был жителем Севастополя. На втором месте по числу погибших в географическом разрезе – Сакский район, где зафиксировано четыре случая.

Кроме того, по меньшей мере по два случая зафиксировано в Бахчисарайском районе и Алуште.

Однако, опубликованные данные лишь приблизителньо отображают картину.  Эксперты "Крымского эпизода" отмечают "существенное сокращение сведений о погибших в составе частных военных компаний, которые ранее вербовали в свои подразделения в основном заключенных".

Так, из 27 погибших 12 были контрактники, 6 мобилизованные, еще 6 без установленного статуса и лишь двое были связаны с ЧВК.

– сообщили правозащитники.

Дополнительно

Журналистам Крым.Реалии удалось установить личности более 574 погибших российских военных из Крыма и Севастополя. Российская сторона официально не публикует данные о потерях.

Напомним

Представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева ранее озвучила количество призванных крымчан на службу в армию рф. Согласно данным её ведомства с начала аннексии в Крыму в ряды российской армии оккупационные власти призвали 44 500 местных жителей. Параллельно с этим российские так называемые власти Крыма открыли около полтысячи уголовных производств из-за "уклонения" от призыва.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ОбществоВойна
Щонайменше 27 кримчан загинули у війні проти України від початку року - Крим.Реалії
At least 27 Crimeans killed in war against Ukraine since the beginning of the year - Krym.Realii
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По меньшей мере 27 крымчан погибли в войне против Украины с начала года – Крым.Реалии

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