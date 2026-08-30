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Що святкують 30 серпня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 716 перегляди

30 серпня вшановують жертв насильницьких зникнень і відзначають День шахтаря та міста Донецьк. Також згадують святителів і китових акул.

Що святкують 30 серпня в Україні та світі

30 серпня світ вшановує Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. В Україні відзначають День міста Донецька та День Шахтаря, в той час як віряни відзначають День пам'яті святителів Олександра, Івана та Павла, пише УНН.

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

Офіційний день під егідою ООН. Його мета - привернути увагу суспільства до долі осіб, які зникли безвісти через збройні конфлікти, диктаторські режими або політичні репресії, а також підтримати їхні родини.

День міста Донецьк

Відзначається щороку в останню неділю серпня. Історія, становлення та розвиток Донецька нерозривно пов'язані з вуглевидобувною промисловістю, тому свято міста традиційно збігається з головним професійним святом регіону.

День шахтаря

Професійне свято працівників вугільної промисловості, встановлене на знак визнання важкої та небезпечної праці гірників.

Міжнародний день китової акули

Екологічне неофіційне свято, засноване у 2008 році. Воно покликане підвищити обізнаність про загрозу вимирання найбільшої риби на планеті через браконьєрство та забруднення океанів.

День народження електричного пилососа

30 серпня 1901 року британський інженер Губерт Сесіл Бут запатентував перший електричний пилосос, що кардинально змінило підхід до прибирання.

День пам'яті святителів Олександра, Івана та Павла

За новим календарем православні та греко-католики вшановують пам'ять святителів Олександра, Івана та Павла, патріархів Царгородських. Усі троє жили в різний час, але увійшли в історію як віддані захисники християнського вчення від єресей.

За старим календарем віряни відзначають день пам'яті святого мученика Мирона пресвітера. У народній традиції це свято називали "Мирон Вітрогон", оскільки наприкінці серпня часто спостерігалися сильні пориви вітру, які символізували наближення осені.

Олександра Месенко

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