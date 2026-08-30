Что празднуют 30 августа в Украине и мире
Киев • УНН
30 августа чтят память жертв насильственных исчезновений и отмечают День шахтёра и День города Донецка. Также вспоминают святителей и китовых акул.
30 августа мир отмечает Международный день жертв насильственных исчезновений. В Украине отмечают День города Донецка и День шахтёра, в то время как верующие отмечают День памяти святителей Александра, Иоанна и Павла, пишет УНН.
Международный день жертв насильственных исчезновений
Официальный день под эгидой ООН. Его цель — привлечь внимание общества к судьбе лиц, которые исчезли без вести из-за вооружённых конфликтов, диктаторских режимов или политических репрессий, а также поддержать их семьи.
День города Донецка
Отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа. История, становление и развитие Донецка неразрывно связаны с угледобывающей промышленностью, поэтому праздник города традиционно совпадает с главным профессиональным праздником региона.
День шахтёра
Профессиональный праздник работников угольной промышленности, учреждённый в знак признания тяжёлого и опасного труда горняков.
Международный день китовой акулы
Экологический неофициальный праздник, учреждённый в 2008 году. Он призван повысить осведомлённость об угрозе вымирания самой крупной рыбы на планете из-за браконьерства и загрязнения океанов.
День рождения электрического пылесоса
30 августа 1901 года британский инженер Хьюберт Сесил Бут запатентовал первый электрический пылесос, что кардинально изменило подход к уборке.
День памяти святителей Александра, Иоанна и Павла
По новому календарю православные и греко-католики чтят память святителей Александра, Иоанна и Павла, патриархов Царьградских. Все трое жили в разное время, но вошли в историю как преданные защитники христианского учения от ересей.
По старому календарю верующие отмечают день памяти святого мученика Мирона пресвитера. В народной традиции этот праздник называли "Мирон Ветрогон", поскольку в конце августа часто наблюдались сильные порывы ветра, которые символизировали приближение осени.