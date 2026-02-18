Що слід враховувати при початку ремонту: практичні поради
Київ • УНН
Перед початком ремонту важливо визначити обсяг робіт, зробити виміри та скласти список матеріалів, враховуючи 5–10% запасу. Вибір матеріалів залежить від умов приміщення та звичок, а доставка по Україні спрощує процес.
Вибір матеріалів для ремонту або облаштування дому починається не із закупки матеріалів, а з правильної підготовки. На цьому етапі важливо визначитися зі списком робіт, зробити всі необхідні виміри і мати розуміння, що саме вам потрібно, передає УНН.
Зручно, коли все можна підібрати в одному місці - від базових будматеріалів до інструментів і товарів для затишку. Саме для цього варто заздалегідь переглянути асортимент магазину і доступні пропозиції на сайті, оскільки це дасть можливість швидше сформувати кошторис і уникнути зайвих витрат.
З чого почати, щоб ремонт не вийшов за рамки бюджету
У першу чергу слід зафіксувати запланований обсяг робіт. Навіть простий косметичний ремонт потребує чіткого плану, тож важливо розуміти, що потрібно буде фарбувати, замінити або відремонтувати. Другий крок - це проведення всіх необхідних вимірів: площа стін і стелі, довжина плінтуса, кількість кутів, розміри дверних і віконних прорізів. Третій - підготовка списку матеріалів та замовлення їх, закладаючи додаткові 5–10% на підрізання та похибки.
Фахівці радять обраховувати матеріали починаючи від чорнового до чистового:
• суміші, ґрунтовки, шпаклівки;
• фарби/покриття й підлогові матеріали;
• освітлення, декор, зберігання, текстиль.
Як правильно обрати матеріали для ремонту
При виборі матеріалів важливо враховувати умови приміщення і ваші звички.
Для кухні та ванної обирайте вологостійкі рішення: покриття та матеріали, які буде легко мити та будуть стійкими до конденсату. Для коридору важлива звернути увагу на зносостійкість, бо це зона, що найбільш схильна до подряпин. Для спальні — комфорт: приємні на дотик фактури, теплі відтінки й хороша звукоізоляція там, де це потрібно.
Перед покупкою варто звернули увагу на наступні характеристики:
1. Умови експлуатації;
2. Легкість догляду;
3. Очікуваний термін служби.
Чому варто надавати перевагу доставці
Якщо ви знаходитеся в місті Київ, можна відвідати магазини в місті, швидко докупивши дрібниці, які можуть зʼявитися у процесі ремонту, наприклад, додатковий валик, малярну стрічку, герметик, кутник або кріплення. Якщо ж ви плануєте ремонт в іншому місті чи хочете отримати замовлення за вашою адресою, в нагоді стане доставка, яка є доступною по всій території України, що є особливо актуальною для габаритних позицій і додаткових.
Список товарів, що допоможуть уникнути повторних походів походів та зайвих витрат
Перед оформленням замовлення перевірте, чи є в кошику "дрібниці", без яких може зупинитися робота:
• рукавички, окуляри, респіратор;
• малярна стрічка, плівка/картон для захисту підлоги;
• наждачний папір/сітка, шпателі, міксер-насадка;
• рівень, рулетка, олівець/маркер;
• витратники: біти, свердла, дюбелі, саморізи;
• засоби для прибирання після робіт.
Цей чеклист здається очевидним, але саме через такі витратні матеріали найчастіше зриваються строки ремонту.