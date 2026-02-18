$43.260.09
15:06
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 5070 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 13495 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 14792 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 13835 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 18896 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 22204 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 16594 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17425 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 26159 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Що слід враховувати при початку ремонту: практичні поради

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Перед початком ремонту важливо визначити обсяг робіт, зробити виміри та скласти список матеріалів, враховуючи 5–10% запасу. Вибір матеріалів залежить від умов приміщення та звичок, а доставка по Україні спрощує процес.

Що слід враховувати при початку ремонту: практичні поради

Вибір матеріалів для ремонту або облаштування дому починається не із закупки матеріалів, а з правильної підготовки. На цьому етапі важливо визначитися зі списком робіт, зробити всі необхідні виміри і мати розуміння, що саме вам потрібно, передає УНН.

Зручно, коли все можна підібрати в одному місці - від базових будматеріалів до інструментів і товарів для затишку. Саме для цього варто заздалегідь переглянути асортимент магазину і доступні пропозиції на сайті, оскільки це дасть можливість швидше сформувати кошторис і уникнути зайвих витрат.

З чого почати, щоб ремонт не вийшов за рамки бюджету

У першу чергу слід зафіксувати запланований обсяг робіт. Навіть простий косметичний ремонт потребує чіткого плану, тож важливо розуміти, що потрібно буде фарбувати, замінити або відремонтувати. Другий крок - це проведення всіх необхідних вимірів: площа стін і стелі, довжина плінтуса, кількість кутів, розміри дверних і віконних прорізів. Третій - підготовка списку матеріалів та замовлення їх, закладаючи додаткові 5–10% на підрізання та похибки.

Фахівці радять обраховувати матеріали починаючи від чорнового до чистового:

 • суміші, ґрунтовки, шпаклівки;

 • фарби/покриття й підлогові матеріали;

 • освітлення, декор, зберігання, текстиль.

Як правильно обрати матеріали для ремонту 

При виборі матеріалів важливо враховувати умови приміщення і ваші звички.

Для кухні та ванної обирайте вологостійкі рішення: покриття та матеріали, які буде легко мити та будуть стійкими до конденсату. Для коридору важлива звернути увагу на зносостійкість, бо це зона, що найбільш схильна до подряпин. Для спальні — комфорт: приємні на дотик фактури, теплі відтінки й хороша звукоізоляція там, де це потрібно.

Перед покупкою варто звернули увагу на наступні характеристики:

 1. Умови експлуатації;

 2. Легкість догляду;

 3. Очікуваний термін служби. 

Чому варто надавати перевагу доставці

Якщо ви знаходитеся в місті Київ, можна відвідати магазини в місті, швидко докупивши дрібниці, які можуть зʼявитися у процесі ремонту, наприклад, додатковий валик, малярну стрічку, герметик, кутник або кріплення. Якщо ж ви плануєте ремонт в іншому місті чи хочете отримати замовлення за вашою адресою, в нагоді стане доставка, яка є доступною по всій території України, що є особливо актуальною для габаритних позицій і додаткових.

Список товарів, що допоможуть уникнути повторних походів походів та зайвих витрат

Перед оформленням замовлення перевірте, чи є в кошику "дрібниці", без яких може зупинитися робота:

 • рукавички, окуляри, респіратор;

 • малярна стрічка, плівка/картон для захисту підлоги;

 • наждачний папір/сітка, шпателі, міксер-насадка;

 • рівень, рулетка, олівець/маркер;

 • витратники: біти, свердла, дюбелі, саморізи;

 • засоби для прибирання після робіт.

Цей чеклист здається очевидним, але саме через такі витратні матеріали найчастіше зриваються строки ремонту.

Лілія Подоляк

