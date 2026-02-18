$43.260.09
15:06 • 2578 просмотра
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35
Эксклюзив
14:25 • 5590 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 13820 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 14971 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 13986 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 19001 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 22319 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 16640 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17465 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 26229 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Lockheed Martin F-22 Raptor

Что следует учитывать при начале ремонта: практические советы

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Перед началом ремонта важно определить объем работ, произвести замеры и составить список материалов, учитывая 5–10% запаса. Выбор материалов зависит от условий помещения и привычек, а доставка по Украине упрощает процесс.

Что следует учитывать при начале ремонта: практические советы

Выбор материалов для ремонта или обустройства дома начинается не с закупки материалов, а с правильной подготовки. На этом этапе важно определиться со списком работ, сделать все необходимые замеры и иметь понимание, что именно вам нужно, передает УНН.

Удобно, когда все можно подобрать в одном месте – от базовых стройматериалов до инструментов и товаров для уюта. Именно для этого стоит заранее просмотреть ассортимент магазина и доступные предложения на сайте, поскольку это позволит быстрее сформировать смету и избежать лишних затрат.

С чего начать, чтобы ремонт не вышел за рамки бюджета

В первую очередь следует зафиксировать запланированный объем работ. Даже простой косметический ремонт требует четкого плана, поэтому важно понимать, что нужно будет красить, заменить или отремонтировать. Второй шаг – это проведение всех необходимых замеров: площадь стен и потолка, длина плинтуса, количество углов, размеры дверных и оконных проемов. Третий – подготовка списка материалов и заказ их, закладывая дополнительные 5–10% на подрезку и погрешности.

Специалисты советуют рассчитывать материалы начиная от чернового до чистового:

 • смеси, грунтовки, шпатлевки;

 • краски/покрытия и напольные материалы;

 • освещение, декор, хранение, текстиль.

Как правильно выбрать материалы для ремонта 

При выборе материалов важно учитывать условия помещения и ваши привычки.

Для кухни и ванной выбирайте влагостойкие решения: покрытия и материалы, которые будет легко мыть и будут устойчивыми к конденсату. Для коридора важно обратить внимание на износостойкость, потому что это зона, наиболее подверженная царапинам. Для спальни — комфорт: приятные на ощупь фактуры, теплые оттенки и хорошая звукоизоляция там, где это нужно.

Перед покупкой стоит обратить внимание на следующие характеристики:

 1. Условия эксплуатации;

 2. Легкость ухода;

 3. Ожидаемый срок службы. 

Почему стоит отдавать предпочтение доставке

Если вы находитесь в городе Киев, можно посетить магазины в городе, быстро докупив мелочи, которые могут появиться в процессе ремонта, например, дополнительный валик, малярную ленту, герметик, угольник или крепления. Если же вы планируете ремонт в другом городе или хотите получить заказ по вашему адресу, пригодится доставка, которая доступна по всей территории Украины, что особенно актуально для габаритных позиций и дополнительных.

Список товаров, которые помогут избежать повторных походов и лишних затрат

Перед оформлением заказа проверьте, есть ли в корзине "мелочи", без которых может остановиться работа:

 • перчатки, очки, респиратор;

 • малярная лента, пленка/картон для защиты пола;

 • наждачная бумага/сетка, шпатели, миксер-насадка;

 • уровень, рулетка, карандаш/маркер;

 • расходники: биты, сверла, дюбели, саморезы;

 • средства для уборки после работ.

Этот чек-лист кажется очевидным, но именно из-за таких расходных материалов чаще всего срываются сроки ремонта.

Лилия Подоляк

