Что следует учитывать при начале ремонта: практические советы
Киев • УНН
Перед началом ремонта важно определить объем работ, произвести замеры и составить список материалов, учитывая 5–10% запаса. Выбор материалов зависит от условий помещения и привычек, а доставка по Украине упрощает процесс.
Выбор материалов для ремонта или обустройства дома начинается не с закупки материалов, а с правильной подготовки. На этом этапе важно определиться со списком работ, сделать все необходимые замеры и иметь понимание, что именно вам нужно, передает УНН.
Удобно, когда все можно подобрать в одном месте – от базовых стройматериалов до инструментов и товаров для уюта. Именно для этого стоит заранее просмотреть ассортимент магазина и доступные предложения на сайте, поскольку это позволит быстрее сформировать смету и избежать лишних затрат.
С чего начать, чтобы ремонт не вышел за рамки бюджета
В первую очередь следует зафиксировать запланированный объем работ. Даже простой косметический ремонт требует четкого плана, поэтому важно понимать, что нужно будет красить, заменить или отремонтировать. Второй шаг – это проведение всех необходимых замеров: площадь стен и потолка, длина плинтуса, количество углов, размеры дверных и оконных проемов. Третий – подготовка списка материалов и заказ их, закладывая дополнительные 5–10% на подрезку и погрешности.
Специалисты советуют рассчитывать материалы начиная от чернового до чистового:
• смеси, грунтовки, шпатлевки;
• краски/покрытия и напольные материалы;
• освещение, декор, хранение, текстиль.
Как правильно выбрать материалы для ремонта
При выборе материалов важно учитывать условия помещения и ваши привычки.
Для кухни и ванной выбирайте влагостойкие решения: покрытия и материалы, которые будет легко мыть и будут устойчивыми к конденсату. Для коридора важно обратить внимание на износостойкость, потому что это зона, наиболее подверженная царапинам. Для спальни — комфорт: приятные на ощупь фактуры, теплые оттенки и хорошая звукоизоляция там, где это нужно.
Перед покупкой стоит обратить внимание на следующие характеристики:
1. Условия эксплуатации;
2. Легкость ухода;
3. Ожидаемый срок службы.
Почему стоит отдавать предпочтение доставке
Если вы находитесь в городе Киев, можно посетить магазины в городе, быстро докупив мелочи, которые могут появиться в процессе ремонта, например, дополнительный валик, малярную ленту, герметик, угольник или крепления. Если же вы планируете ремонт в другом городе или хотите получить заказ по вашему адресу, пригодится доставка, которая доступна по всей территории Украины, что особенно актуально для габаритных позиций и дополнительных.
Список товаров, которые помогут избежать повторных походов и лишних затрат
Перед оформлением заказа проверьте, есть ли в корзине "мелочи", без которых может остановиться работа:
• перчатки, очки, респиратор;
• малярная лента, пленка/картон для защиты пола;
• наждачная бумага/сетка, шпатели, миксер-насадка;
• уровень, рулетка, карандаш/маркер;
• расходники: биты, сверла, дюбели, саморезы;
• средства для уборки после работ.
Этот чек-лист кажется очевидным, но именно из-за таких расходных материалов чаще всего срываются сроки ремонта.