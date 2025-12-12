Ще один репутаційний удар по "доброчесності" ВККС: суд визнав їхні методи оцінювання незаконними

Вища кваліфікаційна комісія суддів України знову опинилася у центрі скандалу: Верховний Суд скасував одне з її ключових рішень щодо невідповідності кандидатки вимогам до посади судді апеляційного адміністративного суду. Це вже друге подібне рішення за тиждень, повідомляє адвокатка та голова Правничої асоціації "Добросуд" Тетяна Огнев'юк, пише УНН.

Ідеться про справу №990/352/25, у якій Касаційний адміністративний суд визнав незаконним висновок ВККС про "недостатню рішучість та відповідальність" судді Оксани Андрусенко, досвідченої судді з багаторічним стажем у адміністративному судочинстві, активної членкині європейських професійних спільнот та судді-спікера.

За словами Огнев'юк, корінь проблеми у зміні підходів ВККС до оцінювання морально-психологічних якостей кандидатів. Комісія відмовилася від залучення професійних психологів, фактично перебравши їхню роль на себе. Члени ВККС самостійно визначають рівень відповідальності, рішучості та "безперервного розвитку" кандидатів - без спеціальних знань та на основі суб’єктивних вражень.

У випадку судді Андрусенко Комісія зробила висновки, що "можуть свідчити про недостатню рішучість", ґрунтуючись на власному "внутрішньому переконанні". Усе це всупереч позитивному висновку психолога та високим оцінкам професійної компетентності.

Огнев'юк наголошує, що ситуація доходить до абсурду. Виходить, суддя може бути достатньо відповідальною для здійснення правосуддя в першій інстанції, але раптово "недостатньо відповідальною" для апеляційної.

Такий підхід, за її словами, не лише порушує права конкурсантів, а й завдає прямої репутаційної шкоди чинним суддям, публічно ставлячи під сумнів їхні професійні та особистісні якості без належних підстав.

Касаційний адміністративний суд, проаналізувавши всі докази й аргументи, одностайно задовольнив позов судді Андрусенко. Судді ВС визнали: рішення ВККС є невмотивованим і не підтверджується жодними об'єктивними даними.

Нагадаємо

До Верховного суду подано щонайменше 70 позовів через ймовірні махінації Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) під час конкурсу. Приводом стала процедура, за якою ВККС обирав суддів. Учасники стверджують, що конкурс відбувся непрозоро, виграли його наближені до ВККС та ВРП судді, а перевірка робіт відбувалась поза електронною системою. Зокрема переміг у конкурсі помічник голови ВККС, члена екзаменаційної комісії, Руслан Раімов, який до 2019 року жив і працював у росії, а під час спроби працевлаштуватися в Офіс Генпрокурора був визнаний не доброчесним.

Голова ВККС Андрій Пасічник під час допиту парламентської ТСК підтвердив, що роботи кандидатів він перевіряв удома, попередньо роздрукувавши їх. Після перевірки, за його словами, усі роботи він спалив. За цими фактами відкрито кримінальне провадження.