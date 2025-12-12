$42.270.01
Ексклюзив
07:00 • 2380 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 12356 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 25356 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 34420 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 30978 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 32285 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 44327 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 21683 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21708 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 17158 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
Ще один репутаційний удар по "доброчесності" ВККС: суд визнав їхні методи оцінювання незаконними

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Верховний Суд скасував рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо невідповідності кандидатки вимогам до посади судді апеляційного адміністративного суду.

Ще один репутаційний удар по "доброчесності" ВККС: суд визнав їхні методи оцінювання незаконними

Вища кваліфікаційна комісія суддів України знову опинилася у центрі скандалу: Верховний Суд скасував одне з її ключових рішень щодо невідповідності кандидатки вимогам до посади судді апеляційного адміністративного суду. Це вже друге подібне рішення за тиждень, повідомляє адвокатка та голова Правничої асоціації "Добросуд" Тетяна Огнев'юк, пише УНН.

Ідеться про справу №990/352/25, у якій Касаційний адміністративний суд визнав незаконним висновок ВККС про "недостатню рішучість та відповідальність" судді Оксани Андрусенко, досвідченої судді з багаторічним стажем у адміністративному судочинстві, активної членкині європейських професійних спільнот та судді-спікера.

За словами Огнев'юк, корінь проблеми у зміні підходів ВККС до оцінювання морально-психологічних якостей кандидатів. Комісія відмовилася від залучення професійних психологів, фактично перебравши їхню роль на себе. Члени ВККС самостійно визначають рівень відповідальності, рішучості та "безперервного розвитку" кандидатів - без спеціальних знань та на основі суб’єктивних вражень.

У випадку судді Андрусенко Комісія зробила висновки, що "можуть свідчити про недостатню рішучість", ґрунтуючись на власному "внутрішньому переконанні". Усе це всупереч позитивному висновку психолога та високим оцінкам професійної компетентності.

Огнев'юк наголошує, що ситуація доходить до абсурду. Виходить, суддя може бути достатньо відповідальною для здійснення правосуддя в першій інстанції, але раптово "недостатньо відповідальною" для апеляційної.

Такий підхід, за її словами, не лише порушує права конкурсантів, а й завдає прямої репутаційної шкоди чинним суддям, публічно ставлячи під сумнів їхні професійні та особистісні якості без належних підстав.

Касаційний адміністративний суд, проаналізувавши всі докази й аргументи, одностайно задовольнив позов судді Андрусенко. Судді ВС визнали: рішення ВККС є невмотивованим і не підтверджується жодними об'єктивними даними.

Нагадаємо

До Верховного суду подано щонайменше 70 позовів через ймовірні махінації Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) під час конкурсу. Приводом стала процедура, за якою ВККС обирав суддів. Учасники стверджують, що конкурс відбувся непрозоро, виграли його наближені до ВККС та ВРП судді, а перевірка робіт відбувалась поза електронною системою. Зокрема переміг у конкурсі помічник голови ВККС, члена екзаменаційної комісії, Руслан Раімов, який до 2019 року жив і працював у росії, а під час спроби працевлаштуватися в Офіс Генпрокурора був визнаний не доброчесним.

Голова ВККС Андрій Пасічник під час допиту парламентської ТСК підтвердив, що роботи кандидатів він перевіряв удома, попередньо роздрукувавши їх. Після перевірки, за його словами, усі роботи він спалив. За цими фактами відкрито кримінальне провадження.

Лілія Подоляк

Політика