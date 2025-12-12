Еще один репутационный удар по "добросовестности" ВККС: суд признал их методы оценки незаконными

Высшая квалификационная комиссия судей Украины снова оказалась в центре скандала: Верховный Суд отменил одно из ее ключевых решений о несоответствии кандидатки требованиям к должности судьи апелляционного административного суда. Это уже второе подобное решение за неделю, сообщает адвокат и глава Юридической ассоциации "Добросуд" Татьяна Огневьюк, пишет УНН.

Речь идет о деле №990/352/25, в котором Кассационный административный суд признал незаконным заключение ВККС о "недостаточной решительности и ответственности" судьи Оксаны Андрусенко, опытной судьи с многолетним стажем в административном судопроизводстве, активного члена европейских профессиональных сообществ и судьи-спикера.

По словам Огневьюк, корень проблемы в изменении подходов ВККС к оценке морально-психологических качеств кандидатов. Комиссия отказалась от привлечения профессиональных психологов, фактически перебрав их роль на себя. Члены ВККС самостоятельно определяют уровень ответственности, решительности и "непрерывного развития" кандидатов - без специальных знаний и на основе субъективных впечатлений.

В случае судьи Андрусенко Комиссия сделала выводы, которые "могут свидетельствовать о недостаточной решительности", основываясь на собственном "внутреннем убеждении". Все это вопреки положительному заключению психолога и высоким оценкам профессиональной компетентности.

Огневьюк подчеркивает, что ситуация доходит до абсурда. Получается, судья может быть достаточно ответственной для осуществления правосудия в первой инстанции, но внезапно "недостаточно ответственной" для апелляционной.

Такой подход, по ее словам, не только нарушает права конкурсантов, но и наносит прямой репутационный ущерб действующим судьям, публично ставя под сомнение их профессиональные и личностные качества без надлежащих оснований.

Кассационный административный суд, проанализировав все доказательства и аргументы, единогласно удовлетворил иск судьи Андрусенко. Судьи ВС признали: решение ВККС является немотивированным и не подтверждается никакими объективными данными.

Напомним

В Верховный суд подано по меньшей мере 70 исков из-за вероятных махинаций Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) во время конкурса. Поводом стала процедура, по которой ВККС выбирал судей. Участники утверждают, что конкурс прошел непрозрачно, выиграли его приближенные к ВККС и ВСП судьи, а проверка работ происходила вне электронной системы. В частности, победил в конкурсе помощник председателя ВККС, члена экзаменационной комиссии, Руслан Раимов, который до 2019 года жил и работал в россии, а при попытке трудоустроиться в Офис Генпрокурора был признан недобросовестным.

Председатель ВККС Андрей Пасечник во время допроса парламентской ВСК подтвердил, что работы кандидатов он проверял дома, предварительно распечатав их. После проверки, по его словам, все работы он сжег. По этим фактам открыто уголовное производство.