Еще один репутационный удар по "добросовестности" ВККС: суд признал их методы оценки незаконными

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 2420 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 12398 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 25393 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 34459 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 31012 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 32307 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 44375 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 21686 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21710 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 17158 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.5м/с
90%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Белый дом: администрация Трампа отправит представителя на мирные переговоры в Европе при одном условии11 декабря, 22:31 • 5048 просмотра
Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg11 декабря, 23:00 • 6430 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg02:14 • 10337 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины03:58 • 9248 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW04:30 • 10630 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 44375 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 50388 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 50799 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 61571 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 62115 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Джером Пауэлл
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Венесуэла
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 31889 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 33800 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 39111 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 35275 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 43563 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Нефть марки Brent
ЧатГПТ
FIFA (серия видеоигр)

Еще один репутационный удар по "добросовестности" ВККС: суд признал их методы оценки незаконными

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Верховный Суд отменил решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины о несоответствии кандидатки требованиям к должности судьи апелляционного административного суда.

Еще один репутационный удар по "добросовестности" ВККС: суд признал их методы оценки незаконными

Высшая квалификационная комиссия судей Украины снова оказалась в центре скандала: Верховный Суд отменил одно из ее ключевых решений о несоответствии кандидатки требованиям к должности судьи апелляционного административного суда. Это уже второе подобное решение за неделю, сообщает адвокат и глава Юридической ассоциации "Добросуд" Татьяна Огневьюк, пишет УНН.

Речь идет о деле №990/352/25, в котором Кассационный административный суд признал незаконным заключение ВККС о "недостаточной решительности и ответственности" судьи Оксаны Андрусенко, опытной судьи с многолетним стажем в административном судопроизводстве, активного члена европейских профессиональных сообществ и судьи-спикера.

По словам Огневьюк, корень проблемы в изменении подходов ВККС к оценке морально-психологических качеств кандидатов. Комиссия отказалась от привлечения профессиональных психологов, фактически перебрав их роль на себя. Члены ВККС самостоятельно определяют уровень ответственности, решительности и "непрерывного развития" кандидатов - без специальных знаний и на основе субъективных впечатлений.

В случае судьи Андрусенко Комиссия сделала выводы, которые "могут свидетельствовать о недостаточной решительности", основываясь на собственном "внутреннем убеждении". Все это вопреки положительному заключению психолога и высоким оценкам профессиональной компетентности.

Огневьюк подчеркивает, что ситуация доходит до абсурда. Получается, судья может быть достаточно ответственной для осуществления правосудия в первой инстанции, но внезапно "недостаточно ответственной" для апелляционной.

Такой подход, по ее словам, не только нарушает права конкурсантов, но и наносит прямой репутационный ущерб действующим судьям, публично ставя под сомнение их профессиональные и личностные качества без надлежащих оснований.

Кассационный административный суд, проанализировав все доказательства и аргументы, единогласно удовлетворил иск судьи Андрусенко. Судьи ВС признали: решение ВККС является немотивированным и не подтверждается никакими объективными данными.

Напомним

В Верховный суд подано по меньшей мере 70 исков из-за вероятных махинаций Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) во время конкурса. Поводом стала процедура, по которой ВККС выбирал судей. Участники утверждают, что конкурс прошел непрозрачно, выиграли его приближенные к ВККС и ВСП судьи, а проверка работ происходила вне электронной системы. В частности, победил в конкурсе помощник председателя ВККС, члена экзаменационной комиссии, Руслан Раимов, который до 2019 года жил и работал в россии, а при попытке трудоустроиться в Офис Генпрокурора был признан недобросовестным.

Председатель ВККС Андрей Пасечник во время допроса парламентской ВСК подтвердил, что работы кандидатов он проверял дома, предварительно распечатав их. После проверки, по его словам, все работы он сжег. По этим фактам открыто уголовное производство.

Лилия Подоляк

Политика