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Ще двох українських дітей врятовано з окупації - Єрмак

Київ • УНН

 • 6715 перегляди

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA врятовано хлопчика-сироту, чию матір вбили росіяни, та дівчинку з мамою, які не могли виїхати з окупації. Діти вже на підконтрольній Україні території.

Ще двох українських дітей врятовано з окупації - Єрмак

З тимчасово окупованих територій врятовано хлопчика-сироту, чию матір вбили російські військові, та дівчинку з мамою, які не могли виїхати з окупації, повідомив у середу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

Ще двох українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованої території в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA

- написав Єрмак.

З його слів, один із них - "хлопець, який залишився сиротою після того, як його матір убили російські військові". "Щоб врятувати дитину, його родичка звернулася по допомогу - і хлопця вдалося евакуювати. Наразі він у безпеці, йому підшукують родину, яка забезпечить належу турботу і підтримку", - зазначив керівник ОП.

"Також вдалося евакуювати дівчину разом із матір’ю, які тривалий час не могли виїхати через обмеження, встановлені окупаційною владою. Тепер вони вдома - на підконтрольній Україні території", - повідомив Єрмак.

Він висловив вдячність Українській мережі за права дитини за сприяння в організації рятувальної місії.

Ще трьох українських дітей врятовано з окупації - Єрмак27.03.25, 11:49 • 30391 перегляд

Юлія Шрамко

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