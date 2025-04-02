Еще двое украинских детей спасены из оккупации - Ермак

С временно оккупированных территорий спасен мальчик-сирота, чью мать убили российские военные, и девочка с мамой, которые не могли выехать из оккупации, сообщил в среду руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

Еще двух украинских детей удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA - написал Ермак.

По его словам, один из них - "парень, который остался сиротой после того, как его мать убили российские военные". "Чтобы спасти ребенка, его родственница обратилась за помощью - и парня удалось эвакуировать. Сейчас он в безопасности, ему подыскивают семью, которая обеспечит надлежащую заботу и поддержку", - указал руководитель ОП.

"Также удалось эвакуировать девушку вместе с матерью, которые длительное время не могли выехать из-за ограничений, установленных оккупационными властями. Теперь они дома - на подконтрольной Украине территории", - сообщил Ермак.

Он выразил благодарность Украинской сети за права ребенка за содействие в организации спасательной миссии.

Еще трое украинских детей спасены из оккупации - Ермак