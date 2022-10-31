Шанхайський Діснейленд закрився через COVID. Відвідувачі заблоковані

Деталі

Курорт заявив, що об 11:39 за місцевим часом він негайно закриє головний тематичний парк і прилеглі райони, включаючи торгову вулицю, до подальшого повідомлення, щоб відповідати обмеженням коронавірусу.

Уряд Шанхаю заявив у своєму офіційному акаунті WeChat, що парк забороняє людям входити та виходити, і що всім відвідувачам усередині необхідно дочекатися результатів тестів, перш ніж вони зможуть покинути парк.

За їхніми словами, всім, хто відвідував парк із 27 жовтня, необхідно буде пройти тест на COVID-19 тричі за три дні.

Користувачі соціальних мереж повідомили, що у тематичному парку продовжують працювати атракціони для відвідувачів, які застрягли у парку під час закриття у понеділок.

Представник шанхайського Діснейленду заявив, що курорт, як і раніше, працює з «обмеженими пропозиціями» і що вони дотримуються заходів відповідно до рекомендацій китайських органів охорони здоров'я.

У суботу курорт заявив, що почав працювати зі скороченим штатом співробітників відповідно до заходів COVID.

Доповнення

Шанхай повідомив про 10 випадків місцевої передачі коронавірусу за 30 жовтня, усі з яких, були у людей без симптомів.

Діснейленд закривався на два дні у листопаді минулого року, і понад 30 000 відвідувачів тоді застрягли всередині після того, як влада наказала всім їм пройти тестування в рамках відстеження контактів.

Місцева влада по всьому Китаю продовжує вживати різких екстремальних заходів, щоб виключити будь-яку можливість передачі коронавірусу.