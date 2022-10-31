Шанхайский Диснейленд закрылся из-за COVID. Посетители заблокированы

КИЕВ. 31 октября. УНН. Диснейленд в Шанхае в понедельник внезапно приостановил работу в соответствии с мерами по профилактике COVID-19, при этом всем посетителям на момент объявления было предписано оставаться в парке до тех пор, пока они не получат отрицательный результат теста на вирус, передает УНН со ссылкой на Синьхуа и ВВС.