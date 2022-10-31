Шанхайский Диснейленд закрылся из-за COVID. Посетители заблокированы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Диснейленд в Шанхае в понедельник внезапно приостановил работу в соответствии с мерами по профилактике COVID-19, при этом всем посетителям на момент объявления было предписано оставаться в парке до тех пор, пока они не получат отрицательный результат теста на вирус, передает УНН со ссылкой на Синьхуа и ВВС.
Детали
Курорт заявил, что в 11:39 по местному времени он немедленно закроет главный тематический парк и прилегающие районы, включая торговую улицу, до дальнейшего уведомления, чтобы соответствовать ограничениям коронавируса.
Правительство Шанхая заявило в своем официальном аккаунте WeChat, что парк запрещает людям входить и выходить, и что всем посетителям внутри необходимо дождаться результатов тестов, прежде чем они смогут покинуть парк.
По их словам, всем, кто посещал парк с 27 октября, необходимо будет пройти тест на COVID-19 трижды за три дня.
Пользователи социальных сетей сообщили, что в тематическом парке продолжают работать аттракционы для посетителей, которые застряли в парке во время закрытия в понедельник.
Представитель шанхайского Диснейленда заявил, что курорт по-прежнему работает с «ограниченными предложениями» и что они соблюдают меры в соответствии с рекомендациями китайских органов здравоохранения.
В субботу курорт заявил, что начал работать с сокращенным штатом сотрудников в соответствии с мерами COVID.
Дополнение
Шанхай сообщил о 10 случаях местной передачи коронавируса за 30 октября, все из которых, были у людей без симптомов.
Диснейленд закрывался на два дня в ноябре прошлого года, и более 30 000 посетителей тогда застряли внутри после того, как власти приказали всем им пройти тестирование в рамках отслеживания контактов.
Местные власти по всему Китаю продолжают принимать резкие экстремальные меры, чтобы исключить любую возможность передачи коронавируса.