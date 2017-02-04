"Шахтар" оголосив заявку на плей-офф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. ФК “Шахтар” подав офіційну заявку на матчі плей-оф Ліги Європи УЄФА, додавши до списку трьох новачків. Про це інформує прес-служба “помаранчево-чорних”, передає УНН.
До заявки увійшли 29 футболістів серед яких троє новачків — Густаво Бланко Лещук, Марсіо Азеведо і Алан Патрік.
Повністю поданий список “гірників” виглядає так:
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- воротарі:. Микита Шевченко, Андрій Пятов, Антон Каніболоцький, Євген Гриценко, Олег Кудрик;
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- захисники: Богдан Бутко, Олександр Кучер, Іван Ордець, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Дарійо Срна, Сергій Кривцов, Ярослав Ракицький, Марсіо Азеведо;
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- півзахисники: Тарас Степаненко, Фред, Дентіньо, Бернард, Марлос, Василь Кобін, Максим Малишев, В’ячеслав Танковський, Тайсон, Алан Патрік, Олександр Зубков, Віктор Коваленко;
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- нападники: Факундо Феррейра, Андрій Борячук, Густаво Бланко Лещук.
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Зауважимо, що у порівнянні із попередньою заявкою були відсутні імена чотирьох виконавців В’ячеслава Шевчука, який завершив кар’єру, а також, Євгена Селезньова, Едуардо і Веллінгтона Нема, котрі змінили клуб.
Нагадаємо, що в 1/16 фіналу “Шахтар” зіграє із іспанською “Сельтою”. Перший поєдинок проходитиме 16 лютого у Віго, другий — 23-го в Харкові.