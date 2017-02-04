"Шахтер" объявил заявку на плей-офф Лиги Европы

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 18410 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 83519 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 28881 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 87671 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 149043 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 146143 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 151438 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158813 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167515 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140390 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 42007 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 39818 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 42871 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 37545 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 34778 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 37048 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 83527 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 224474 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 277881 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 477759 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 1906 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 39419 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 38757 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 52599 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 74134 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

"Шахтер" объявил заявку на плей-офф Лиги Европы

Киев • УНН

 • 9712 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. ФК "Шахтер" подал официальную заявку на матчи плей-офф Лиги Европы УЕФА, добавив в список трех новичков. Об этом сообщает пресс-служба "оранжево-черных", передает УНН.

"Шахтер" объявил заявку на плей-офф Лиги Европы

В заявку вошли 29 футболистов среди которых трое новичков - Густаво Бланко Лещук, Марсио Азеведо и Алан Патрик.
Полностью представленный список "горняков" выглядит так:

  • вратари:. Никита Шевченко, Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Евгений Гриценко, Олег Кудрик;
  • защитники: Богдан Бутко, Александр Кучер, Иван Ордец, Николай Матвиенко, Исмаили, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Фред, Дентиньо, Бернард, Марлос, Василий Кобин, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Тайсон, Алан Патрик, Александр Зубков, Виктор Коваленко;
  • нападающие: Феррейра, Андрей Борячук, Густаво Бланко Лещук.

Заметим, что по сравнению с предыдущей заявкой отсутствовали имена четырех исполнителей Вячеслава Шевчука, который завершил карьеру, а также Евгения Селезнева, Эдуардо и Веллингтона Нема, которые изменили клуб.

Напомним, что в 1/16 финала "Шахтер" сыграет с испанской "Сельтой". Первый поединок будет проходить 16 декабря в Виго, второй - 23-го в Харькове.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28