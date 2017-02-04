"Шахтер" объявил заявку на плей-офф Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. ФК "Шахтер" подал официальную заявку на матчи плей-офф Лиги Европы УЕФА, добавив в список трех новичков. Об этом сообщает пресс-служба "оранжево-черных", передает УНН.
В заявку вошли 29 футболистов среди которых трое новичков - Густаво Бланко Лещук, Марсио Азеведо и Алан Патрик.
Полностью представленный список "горняков" выглядит так:
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- вратари:. Никита Шевченко, Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Евгений Гриценко, Олег Кудрик;
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- защитники: Богдан Бутко, Александр Кучер, Иван Ордец, Николай Матвиенко, Исмаили, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;
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- Полузащитники: Тарас Степаненко, Фред, Дентиньо, Бернард, Марлос, Василий Кобин, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Тайсон, Алан Патрик, Александр Зубков, Виктор Коваленко;
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- нападающие: Феррейра, Андрей Борячук, Густаво Бланко Лещук.
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Заметим, что по сравнению с предыдущей заявкой отсутствовали имена четырех исполнителей Вячеслава Шевчука, который завершил карьеру, а также Евгения Селезнева, Эдуардо и Веллингтона Нема, которые изменили клуб.
Напомним, что в 1/16 финала "Шахтер" сыграет с испанской "Сельтой". Первый поединок будет проходить 16 декабря в Виго, второй - 23-го в Харькове.