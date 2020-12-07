"Шахтар" і "Динамо" отримали арбітрів на заключні матчі групового етапу Ліги чемпіонів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. УЄФА призначив суддівські бригади на поєдинки 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

На матчі “Інтер” (Італія) — “Шахтар” (Донецьк) працюватиме бригада зі Словенії на чолі з головним арбітром Славко Вінчичем.

Помічники рефері — Томаж Кланчник та Андраж Ковачич, четвертый рефері — Раде Обренович.

Футбольна зустріч пройде 9 грудня на міланській арені “Джузеппе Меацца” (“Сан-Сіро”) й розпочнеться о 22:00.

Натомість домашню зустріч київського “Динамо” з угорським “Ференцварошем” судитимуть рефері зі Швеції,
Головному арбітру зустрічі 35-річному Андреасу Екбергу асистуватимуть Мехмет Джулум та Стефан Халлберг. Четвертий арбітр — Крістоффер Карлссон.

Крім того доадмо, матч “Динамо” — “Ференцварош” відбудеться 8 грудня на НСК “Олімпійський” в Києві.

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