"Шахтер" и "Динамо" получили арбитров на заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 19089 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 42562 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 68831 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 104835 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 109883 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123063 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155672 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202009 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196258 просмотра

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"Шахтер" и "Динамо" получили арбитров на заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. УЕФА назначил судейские бригады на поединки 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

На матче “Интер” (Италия) — “Шахтер” (Донецк) будет работать бригада из Словении во главе с главным арбитром Слава Винчичем.

Помощники рефери — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, четвертый рефери — Раде Обренович.

Футбольная встреча пройдет 9 декабря на миланской арене “Джузеппе Меацца” (“Сан-Сиро”) и начнется в 22:00.

Зато домашнюю встречу киевского “Динамо” с венгерским “Ференцварошем” будут судить рефери из Швеции,
Главному арбитру встречи 35-летнему Андреасу Экберг ассистировать Мехмет Джулум и Стефан Халлберг. Четвертый арбитр — Кристоффер Карлссон.

Кроме того ДОАД, матч “Динамо” — “Ференцварош” состоится 8 декабря на НСК “Олимпийский” в Киеве.

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