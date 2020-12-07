"Шахтер" и "Динамо" получили арбитров на заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. УЕФА назначил судейские бригады на поединки 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
На матче “Интер” (Италия) — “Шахтер” (Донецк) будет работать бригада из Словении во главе с главным арбитром Слава Винчичем.
Помощники рефери — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, четвертый рефери — Раде Обренович.
Футбольная встреча пройдет 9 декабря на миланской арене “Джузеппе Меацца” (“Сан-Сиро”) и начнется в 22:00.
Зато домашнюю встречу киевского “Динамо” с венгерским “Ференцварошем” будут судить рефери из Швеции,
Главному арбитру встречи 35-летнему Андреасу Экберг ассистировать Мехмет Джулум и Стефан Халлберг. Четвертый арбитр — Кристоффер Карлссон.
Кроме того ДОАД, матч “Динамо” — “Ференцварош” состоится 8 декабря на НСК “Олимпийский” в Киеве.