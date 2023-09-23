Шахрайським шляхом заволодів земельною ділянкою в Печерському районі: у Києві викрили підприємця

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Відомо, що директор приватної фірми підробив документи, щоб незаконно заволодіти земельною ділянкою в центрі Києва. Ця ділянка належала громаді міста, але фігурант разом з іншими співучасниками внесли в документи неправдиві відомості про те, що ділянка належить їм. На підставі цих документів вони оформили право власності на ділянку.

Сума завданих збитків громаді міста Києва становить понад 8 мільйонів гривень.

Слідчі річкової поліції розпочали досудове розслідування за підозрою фігуранта у шахрайстві та підробленні документів. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 мільйон гривень.

Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожуватиме від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі.

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