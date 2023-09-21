Розкрадання 3 млн грн під час ремонту футбольного поля для дітей: повідомлено про підозру підряднику

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Між комунальним підприємством «Спортивний комплекс», який підпорядковується Департаменту молоді та спорту КМДА, та підрядною організацією були укладені договори на капітальний ремонт футбольного поля з легкоатлетичними доріжками, а також спортивних майданчиків.

Роботи були повністю оплачені зі столичного бюджету.

Разом із тим, проведеними експертними дослідженнями встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт завищені, а розмір збитків столичному бюджету складає майже 3 млн гривень.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру директору підрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

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