Розкрадання 3 млн грн під час ремонту футбольного поля для дітей: повідомлено про підозру підряднику
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Директору підрядної організації, який підозрюється у привласнені бюджетних коштів повідомлено про підозру. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
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Між комунальним підприємством «Спортивний комплекс», який підпорядковується Департаменту молоді та спорту КМДА, та підрядною організацією були укладені договори на капітальний ремонт футбольного поля з легкоатлетичними доріжками, а також спортивних майданчиків.
Роботи були повністю оплачені зі столичного бюджету.
Разом із тим, проведеними експертними дослідженнями встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт завищені, а розмір збитків столичному бюджету складає майже 3 млн гривень.
За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру директору підрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
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