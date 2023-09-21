Хищение 3 млн грн во время ремонта футбольного поля для детей: сообщено о подозрении подрядчику
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Директору подрядной организации, который подозревается в присвоении бюджетных средств сообщено о подозрении. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
Между коммунальным предприятием «Спортивный комплекс», который подчиняется Департаменту молодежи и спорта КГГА, и подрядной организацией были заключены договора на капитальный ремонт футбольного поля с легкоатлетическими дорожками, а также спортивных площадок.
Работы были полностью оплачены из столичного бюджета.
Вместе с тем, проведенными экспертными исследованиями установлено, что объемы фактически выполненных работ завышены, а размер убытков столичному бюджету составляет почти 3 млн гривен.
При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении директору подрядной организации по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
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