Мошенническим путем завладел земельным участком в Печерском районе: в Киеве разоблачили предпринимателя
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Киеве правоохранители разоблачили предпринимателя, который подделал документы на земельный участок в Печерском районе. На основании этих документов он зарегистрировал право собственности на участок, который принадлежит общине города. Сумма убытков общины составляет более 8 миллионов гривен, сообщает полиция Киева, передает УНН.
Детали
Известно, что директор частной фирмы подделал документы, чтобы незаконно завладеть земельным участком в центре Киева. Этот участок принадлежал общине города, но фигурант вместе с другими соучастниками внесли в документы ложные сведения о том, что участок принадлежит им. На основании этих документов они оформили право собственности на участок.
Сумма нанесенного ущерба общине города Киева составляет более 8 миллионов гривен.
Следователи речной полиции начали досудебное расследование по подозрению фигуранта в мошенничестве и подделке документов. Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 миллион гривен.
Если мужчину признают виновным, ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
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