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Мошенническим путем завладел земельным участком в Печерском районе: в Киеве разоблачили предпринимателя

Киев • УНН

 • 210007 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Киеве правоохранители разоблачили предпринимателя, который подделал документы на земельный участок в Печерском районе. На основании этих документов он зарегистрировал право собственности на участок, который принадлежит общине города. Сумма убытков общины составляет более 8 миллионов гривен, сообщает полиция Киева, передает УНН.

Детали

Известно, что директор частной фирмы подделал документы, чтобы незаконно завладеть земельным участком в центре Киева. Этот участок принадлежал общине города, но фигурант вместе с другими соучастниками внесли в документы ложные сведения о том, что участок принадлежит им. На основании этих документов они оформили право собственности на участок.

Сумма нанесенного ущерба общине города Киева составляет более 8 миллионов гривен.

Следователи речной полиции начали досудебное расследование по подозрению фигуранта в мошенничестве и подделке документов. Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 миллион гривен.

Если мужчину признают виновным, ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

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