Шахістка Музичук вдруге зіграла внічию у півфіналі ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На чемпіонаті світу з шахів серед жінок у Росії єдина з українок Марія Музичук продовжила боротьбу за трофей, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Наразі завершилася друга півфінальна партія півфінального протистояння планетарної першості з шахів серед жінок між львівським гросмейстером Марією Музичук і колишньою українкою, а нині представницею Росії Катериною Лагно.
Суперниці підписали мирову угоду і рахунок у матчі залишився рівним - 1:1.
Таким чином, суперниці розіграють путівку у фінал завтра - на тай-брейку.
Відзначимо, що першою фіналісткою стала китаянка Цзюй Веньцзюнь, яка з рахунком 1,5:0,5 відіграла проти росіянки Олександри Костенюк.
Як повідомляв УНН, одна із сестер Музичук потрапила до півфіналу ЧС з шахів.
Варто зауважити, що сестра Марії – Анна, покинула турнір, поступившись на тай-брейку росіянці Олександрі Костенюк.