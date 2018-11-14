Одна із сестер Музичук потрапила до півфіналу ЧС з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Львівський гросмейстер Марія Музичук виграла чвертьфінальну сутичку чемпіонату світу з шахів серед жінок, що триває у Росії, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
Наша землячка лише в третій серії тай-брейку (бліц) здолала Жансаю Абдулмалік з Казахстану. Загальний рахунок матчу - 4,5:3,5.
У півфіналі на Музичук очікує баталія з колишньою українкою, а нині представницею Росії Катериною Лагно.
Варто зауважити, що сестра Марії – Анна, покинула турнір, поступившись на тай-брейку росіянці Олександрі Костенюк.
Як повідомляв УНН, друга українка стала чвертьфіналісткою чемпіонату світу з шахів у Росії.