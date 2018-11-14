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Одна із сестер Музичук потрапила до півфіналу ЧС з шахів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Львівський гросмейстер Марія Музичук виграла чвертьфінальну сутичку чемпіонату світу з шахів серед жінок, що триває у Росії, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

Наша землячка лише в третій серії тай-брейку (бліц) здолала Жансаю Абдулмалік з Казахстану. Загальний рахунок матчу - 4,5:3,5.

У півфіналі на Музичук очікує баталія з колишньою українкою, а нині представницею Росії Катериною Лагно.

Варто зауважити, що сестра Марії – Анна, покинула турнір, поступившись на тай-брейку росіянці Олександрі Костенюк.

Як повідомляв УНН, друга українка стала чвертьфіналісткою чемпіонату світу з шахів у Росії.

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