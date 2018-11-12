Друга українка стала чвертьфіналісткою чемпіонату світу з шахів у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У рамках чемпіонату світу з шахів серед жінок, що триває у Росії, продовжились поєдинки 1/8 фіналу змагань, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу турніру.
Львів’янка Анна Музичук виграла тай-брейк у екс-чемпіонки світу Антуанети Стефанової і вийшла до наступного етапу чемпіонату світу.
Примітно, що її сестра Марія Музичук в чвертьфіналі зіграє проти представниці Казахстану Жансаі Абдумалік, а Анна битиметься з росіянкою Олександрою Костенюк.
Як повідомляв УНН, ФК “Барселона” подарував Ганні Музичук іменну футболку футбольної команди.