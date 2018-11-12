Вторая украинка стала четвертьфиналисткой чемпионата мира по шахматам в России
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В рамках чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в России, продолжились поединки 1/8 финала соревнований, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу турнира.
Львовянка Анна Музычук выиграла тай-брейк у экс-чемпионки мира Антуанетты Стефановой и вышла в следующий этап чемпионата мира.
Примечательно, что ее сестра Мария Музычук в четвертьфинале сыграет против представительницы Казахстана Жансаи Абдумалик, а Анна сразится с россиянкой Александрой Костенюк.
Как сообщал УНН, ФК “Барселона” подарил Анне Музычук именную футболку футбольной команды.