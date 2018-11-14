Одна из сестер Музычук попала в полуфинал ЧМ по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Львовский гроссмейстер Мария Музычук выиграла четвертьфинальную схватку чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в России, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
Наша землячка только в третьей серии тай-брейке (блиц) одолела Жансаю Абдулмалик из Казахстана. Общий счет матча - 4,5: 3,5.
В полуфинале Музычук ожидает баталия с бывшей украинкой, а ныне представительницей России Екатериной Лагно.
Стоит отметить, что сестра Марии - Анна, покинула турнир, уступив на тай-брейке россиянке Александре Костенюк.
Как сообщал УНН, вторая украинка стала четвертьфиналисткой чемпионата мира по шахматам в России.