Шахматистка Музычук во второй раз сыграла вничью в полуфинале ЧМ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На чемпионате мира по шахматам среди женщин в России единственная из украинок Мария Музычук продолжила борьбу за трофей, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Сейчас завершилась вторая полуфинальная партия полуфинального противостояния планетарного первенства по шахматам среди женщин между львовским гроссмейстером Марией Музычук и бывшей украинкой, а ныне представительницей России Екатериной Лагно.
Соперницы подписали мировое соглашение и счет в матче остался равным - 1:1.
Таким образом, соперницы разыграют путевку в финал завтра - на тай-брейке.
Отметим, что первой финалисткой стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, которая со счетом 1,5: 0,5 сыграла против россиянки Александры Костенюк.
Как сообщал УНН, одна из сестер Музычук попала в полуфинал ЧМ по шахматам.
Стоит отметить, что сестра Марии - Анна, покинула турнир, уступив на тай-брейке россиянке Александре Костенюк.