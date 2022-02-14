Шахи: українець вдруге поспіль тріумфував на турнірі в Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Український гросмейстер став тріумфатором змагань у сербському місті Нові-Сад, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
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Тиждень тому повідомлялося, що харківський гросмейстер Олександр Ковчан виграв турнір у сербському Нові-Саді.
Там одразу стартував наступний турнір - і знову першим став Ковчан. Щоправда, перемога далася йому цього разу дещо важче. Він набрав 5,5 очка з 9-ти, поділив 1-6 місця й за додатковим показником став першим.
Друга сходинка у представника Азербайджану, а третя за росіянином. Зауважимо, що участь у змаганнях взяли 16 шахістів.
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