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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 56117 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Шахи: українець вдруге поспіль тріумфував на турнірі в Сербії

Шахи: українець вдруге поспіль тріумфував на турнірі в Сербії

Київ • УНН

 • 15353 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Український гросмейстер став тріумфатором змагань у сербському місті Нові-Сад, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію шахів України.

Деталі

Тиждень тому повідомлялося, що харківський гросмейстер Олександр Ковчан виграв турнір у сербському Нові-Саді. 

Там одразу стартував наступний турнір - і знову першим став Ковчан. Щоправда, перемога далася йому цього разу дещо важче. Він набрав 5,5 очка з 9-ти, поділив 1-6 місця й за додатковим показником став першим.

Друга сходинка у представника Азербайджану, а третя за росіянином. Зауважимо, що участь у змаганнях взяли 16 шахістів.

Нагадаємо

Збірна України регресувала в оновленому рейтингу ФІФА. 

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