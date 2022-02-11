Збірна України регресувала в оновленому рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала черговий рейтинг національних збірних — перший у 2022 році, інформує УНН з посиланням на сайт ФІФА.
Деталі
"Синьо-жовті" отримали 1535,08 бали, що дозволяє їм перебувати у тридцятці найкращих національних команд світу, а саме на 27 рядку. Проте українська збірна втратила одразу дві позиції у порівнянні із попереднім заліком.
Україна поступається вісьмома пунктами Чилі, і 12-ма – команді Сербії.
Суперник збірної України в плей-офф відбору ЧС-2022 та Лізі націй – Шотландія, посідає в реєстрі 40-е місце (-2). Ще два опоненти в Лізі націй – Ірландія та Вірменія, перебувають на 49-й (-2) та 92-й (0) позиціях відповідно.
Доповнення
У першій п'ятірці відбулася одна зміна: Аргентина обігнала Англію та вийшла на четвертий рядок. Лідером залишається Бельгія, яка випереджає Бразилію на 2,1 очка.