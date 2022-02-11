Сборная Украины регрессировала в обновленном рейтинге ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала очередной рейтинг национальных сборных — первый в 2022 году, информирует УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
Детали
"Сине-желтые" получили 1535,08 баллы, что позволяет им находиться в тридцатке лучших национальных команд мира, а именно на 27 строке. Однако украинская сборная потеряла сразу две позиции по сравнению с предыдущим зачетом.
Украина уступает восемь пунктов Чили, и 12-ю - команде Сербии.
Соперник сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиге наций - Шотландия, занимает в реестре 40-е место (-2). Еще два оппонента в Лиге наций - Ирландия и Армения, находятся на 49-й (-2) и 92-й (0) позициях соответственно.
Дополнение
В первой пятерке произошло одно изменение: Аргентина обогнала Англию и вышла на четвертую строчку. Лидером остается Бельгия, которая опережает Бразилию на 2,1 очка.