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15 марта, 19:03 • 106270 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142329 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122920 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116489 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104517 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101311 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92372 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Сборная Украины регрессировала в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная Украины регрессировала в обновленном рейтинге ФИФА

Киев • УНН

 • 20573 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала очередной рейтинг национальных сборных — первый в 2022 году, информирует УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

Детали

"Сине-желтые" получили 1535,08 баллы, что позволяет им находиться в тридцатке лучших национальных команд мира, а именно на 27 строке. Однако украинская сборная потеряла сразу две позиции по сравнению с предыдущим зачетом.

Украина уступает восемь пунктов Чили, и 12-ю - команде Сербии.
Соперник сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиге наций - Шотландия, занимает в реестре 40-е место (-2). Еще два оппонента в Лиге наций - Ирландия и Армения, находятся на 49-й (-2) и 92-й (0) позициях соответственно.

Дополнение

В первой пятерке произошло одно изменение: Аргентина обогнала Англию и вышла на четвертую строчку. Лидером остается Бельгия, которая опережает Бразилию на 2,1 очка.

Украинские Национальные Новости

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