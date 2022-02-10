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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 61819 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Український гросмейстер став призером шахових змагань у Сербії

Український гросмейстер став призером шахових змагань у Сербії

Київ • УНН

 • 17210 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Харківський гросмейстер Олександр Ковчан (Александр Ковчан) посів друге місце на міжнародному турнірі GM Mix Third Saturday 233, передає УНН з посиланням на ФШУ.

Деталі

Наш земляк набрав 7 очок (+5=4-1) і одноосібно піднявся на другу сходинку, випередивши росіянина Брякіна на один пункт.

У змаганні виступав ще один українець — киянин Ігор Самуненков. Юний майстер ФІДЕ набрав 4,5 очка і фінішував восьмим.

Доповнення

Турнір складався за швейцарською системою з 10 турів серед 14 учасників.

Українські Національні Новини

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