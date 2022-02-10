Український гросмейстер став призером шахових змагань у Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Харківський гросмейстер Олександр Ковчан (Александр Ковчан) посів друге місце на міжнародному турнірі GM Mix Third Saturday 233, передає УНН з посиланням на ФШУ.
Деталі
Наш земляк набрав 7 очок (+5=4-1) і одноосібно піднявся на другу сходинку, випередивши росіянина Брякіна на один пункт.
У змаганні виступав ще один українець — киянин Ігор Самуненков. Юний майстер ФІДЕ набрав 4,5 очка і фінішував восьмим.
Доповнення
Турнір складався за швейцарською системою з 10 турів серед 14 учасників.