Украинский гроссмейстер стал призером шахматных соревнований в Сербии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Харьковский гроссмейстер Александр Ковчан занял второе место на международном турнире GM Mix Third Saturday 233, передает УНН со ссылкой на ФШУ.
Детали
Наш земляк набрал 7 очков (+5=4-1) и единолично поднялся на вторую строчку, опередив россиянина Брякина на один пункт.
В соревновании выступал еще один украинец — киевлянин Игорь Самуненков. Юный мастер ФИДЕ набрал 4,5 очка и финишировал восьмым.
Дополнения
Турнир состоял по швейцарской системе из 10 туров среди 14 участников.