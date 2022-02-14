Шахматы: украинец второй раз подряд торжествовал на турнире в Сербии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украинский гроссмейстер стал триумфатором соревнований в сербском городе Нови-Сад, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Детали
Неделю назад сообщалось, что харьковский гроссмейстер Александр Ковчан выиграл турнир в сербском Нови-Саде.
Там сразу стартовал следующий турнир - и снова первым стал Ковчан. Правда, победа далась ему на этот раз несколько тяжелее. Он набрал 5,5 очка из 9-ти, поделил 1-6 места и по дополнительному показателю стал первым.
Вторая ступенька у представителя Азербайджана, а третья за русским. Заметим, что участие в соревнованиях приняли 16 шахматистов.
Напомним
Сборная Украины регрессировала в обновленном рейтинге ФИФА.