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Шабунін зареєстрований як бойовий медик і отримує надбавки за службу, залишаючись у Києві – ЗМІ

Шабунін зареєстрований як бойовий медик і отримує надбавки за службу, залишаючись у Києві – ЗМІ

Київ • УНН

 • 27332 перегляди

Антикорупційний активіст Віталій Шабунін зареєстрований як бойовий медик і отримує надбавки за службу, перебуваючи в Києві.

Командир військової частини, де нібито служив антикорупціонер, повідомив суду, що в листопаді 2023 року його виключили з підрозділу, оскільки наказом Генштабу його призначили бойовим медиком в іншій частині.

Антикорупціонер Віталій Шабунін з жовтня 2023 року числиться бойовим медиком військової частини. Він отримує зарплатню за виконання військових завдань в умовах воєнного стану, але при цьому залишається в Києві. Про це йдеться в ухвалі Дніпровського районного суду Києва, який розглядає давню кримінальну справу, де фігурує Шабунін, пише видання "Закон і Бізнес".

Командир військової частини повідомив суду, що в листопаді 2023 року Шабуніна виключили з підрозділу через призначення бойовим медиком в іншу частину. В статті йдеться, що очільник "ЦПК" Віталій Шабунін виявився бойовим медиком, хоча, за словами журналіста Володимира Бойка, він не проходив реальної служби у ЗСУ. Зазначається, що Шабунін домовився, щоб його зарахували до ТрО заднім числом на початку повномасштабної війни.

Командир частини підтвердив, що наказ про зарахування Шабуніна на службу датований 25 лютого 2022 року, але військову службу він не проходив. За словами Бойка, Шабунін отримує щомісяця 53 тис. грн (23 тис. грн грошового забезпечення і 30 тис. грн за виконання військових завдань), хоча не з'являвся в армії.

Журналіст також повідомляє, що Шабунін кілька разів з'являвся в частині, коли приносив листи з НАЗК для проходження служби, але з березня по вересень 2023 року, коли частина виконувала бойові завдання у Донецькій області, він до НАЗК не відряджався.

Кримінальна справа про ухиляння від військової служби Шабуніна не рухається вже 4 місяці. ДБР розслідує дві кримінальні справи щодо Шабуніна - за ухилення від мобілізації та підробку документів НАЗК.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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