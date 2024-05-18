Шабунин зарегистрирован как боевой медик и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ

Командир воинской части, где якобы служил антикоррупционер, сообщил суду, что в ноябре 2023 года его исключили из подразделения, поскольку приказом Генштаба его назначили боевым медиком в другой части.

Антикоррупционер Виталий Шабунин с октября 2023 года числится боевым медиком воинской части. Он получает зарплату за выполнение военных задач в условиях военного положения, но при этом остается в Киеве. Об этом говорится в постановлении Днепровского районного суда Киева, который рассматривает давнее уголовное дело, где фигурирует Шабунин, пишет издание "Закон и Бизнес".

Командир воинской части сообщил суду, что в ноябре 2023 года Шабунина исключили из подразделения из-за назначения боевым медиком в другую часть. В статье говорится, что глава "ЦПК" Виталий Шабунин оказался боевым медиком, хотя, по словам журналиста Владимира Бойко, он не проходил реальной службы в ВСУ. Отмечается, что Шабунин договорился, чтобы его зачислили в ТрО задним числом в начале полномасштабной войны.

Командир части подтвердил, что приказ о зачислении Шабунина на службу датирован 25 февраля 2022 года, но военную службу он не проходил. По словам Бойко, Шабунин получает ежемесячно 53 тыс. грн (23 тыс. грн денежного обеспечения и 30 тыс. грн за выполнение военных заданий), хотя не появлялся в армии.

Журналист также сообщает, что Шабунин несколько раз появлялся в части, когда приносил письма из НАПК для прохождения службы, но с марта по сентябрь 2023 года, когда часть выполняла боевые задачи в Донецкой области, он в НАПК не командировался.

Уголовное дело об уклонении от военной службы Шабунина не движется уже 4 месяца. ГБР расследует два уголовных дела в отношении Шабунина - за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК.