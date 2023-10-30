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Сезон "бавовни" в Криму: Сили оборони ведуть комплексну роботу, результат якої буде видно згодом

Київ • УНН

 • 49194 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Українські Сили оборони ведуть комплексну, масштабну роботу в тимчасово окупованому Криму. Необхідно ще трошки часу для того, щоб дочекатися підбивання підсумків та результатів. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, коментуючи "бавовну" на півострові, передає кореспондент УНН.

Сезон "бавовни" в Криму: Сили оборони ведуть комплексну роботу, результат якої буде видно згодом

Ведучий зазначив, що судячи з новин практично не стихає гуркіт на Кримському півострові, по військових базах та об'єктах летять дрони, як по воді, так й по повітрю.

Цитата

На запитання, чи можна говорити про те, що ця тенденція є ефективною, адже буквально нещодавно були повідомлення з Кримського півострова, що в районах найбільших важливих залізничих вузлів було посилено охорону, росіяни перевозили системи ППО на півострів, Гуменюк відповіла: «Там (в окупованому Криму – ред.) відбувається дуже потужний маневр силами та засобами. Всі усвідомлюють, що росіяни намагалися створити з Криму такий військовий хаб де буде зберігатися та знаходитися в певній ступені готовності їх ресурс».

За її словами, росіяни усвідомлюючи, що сезон «бавовни» триває і досяжність Кримського півострова для Сил оборони є реальною, вони намагаються маневрами захиститися.

"В тому числі й перерозподілити сили, тому що частково постачають їх на лівобережжя материкової частини там де вже потреба є, а частково намагаються захистити те, що є на самому півострові...Робота ця (українських Сил оборони - ред.) комплексна, велика, масштабна. Їх (росіян – ред.) багато, нам потрібно багато зусиль, й ще трошки часу для того, щоб дочекатися підведення підсумків та результатів», - зазначила Гуменюк.

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Доповнення

На початку жовтня українські спецпризначенці батальйону "Стугна" та “Братство” висадились в Криму та уразили окупантів.

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