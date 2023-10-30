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Сезон "хлопка" в Крыму: Силы обороны ведут комплексную работу, результат которой будет виден впоследствии

Киев • УНН

 • 49194 просмотра

КИЕВ.30 октября. УНН. Украинские силы обороны ведут комплексную, масштабную работу во временно оккупированном Крыму. Необходимо еще немножко времени для того, чтобы дождаться подведения итогов и результатов. Об этом сообщила годовщина Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя "хлопок" на полуострове, передает корреспондент УНН.

Сезон "хлопка" в Крыму: Силы обороны ведут комплексную работу, результат которой будет виден впоследствии

Ведущий отметил, что судя по новостям практически не стихает грохот на Крымском полуострове, по военным базам и объектам летят дроны, как по воде, так и по воздуху.

Цитата

На вопрос, можно ли говорить о том, что эта тенденция является эффективной, ведь буквально недавно были сообщения с Крымского полуострова, что в районах крупнейших важных железнодорожных узлов была усилена охрана, россияне перевозили системы ПВО на полуостров, Гуменюк ответила: «там (в оккупированном Крыму – ред.) происходит очень мощный маневр силами и средствами. Все осознают, что россияне пытались создать из Крыма такой военный хаб где будет храниться и находиться в определенной степени готовности их ресурс».

По ее словам, россияне осознавая, что сезон «» продолжается и досягаемость Крымского полуострова для Сил обороны является реальной, они пытаются маневрами защититься.

"В том числе и перераспределить силы, потому что частично снабжают их на Левобережье материковой части там где уже нужда есть, а частично пытаются защитить то, что есть на самом полуострове...Работа эта (украинских Сил обороны - ред.) комплексная, большая, масштабная. Их (русских – ред.) много, нам нужно много усилий, и еще немножко времени для того, чтобы дождаться подведения итогов и результатов», - отметила Гуменюк.

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Дополнение

В начале октября украинские спецназовцы батальона "Стугна" и “Братство” высадились в Крыму и поразили оккупантов.

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