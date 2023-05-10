Сержанта армії США засуджено до 25 років за вбивство протестувальника Black Lives Matter

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Деніела Перрі визнано винним в тому, що він застрелив 28-річного Гаррета Фостера, ветерана ВПС США, на мітингу Black Lives Matter в Остіні, штат Техас. Демонстрація пройшла за кілька місяців після вбивства поліцією неозброєного чорношкірого Джорджа Флойда в Міннеаполісі.

Перрі сказав, що діяв з метою самооборони, коли стріляв у Фостера. Його команда захисту заявила, що у нього не було іншого вибору, крім як вистрілити з пістолета, коли Фостер направив на Перрі АК-47, що належить йому на законних підставах, повідомляє Texas Tribune.

Після засудження Перрі губернатор-республіканець штату Техас Грег Ебботт заявив, що добиватиметься для нього помилування.

Захист Перрі зажадав вироку до 10 років, пославшись на відсутність у нього кримінального минулого, його психологічні проблеми, у тому числі комплексний посттравматичний стресовий розлад, та похвалу від кількох його військових колег.

Звинувачення вимагало вироку до тюремного ув'язнення терміном не менше 25 років, підкресливши потік расистських та підбурювальних постів у соціальних мережах, які Перрі написав до стрілянини. Прокурори також заявили, що аналіз його психічних розладів і розуму показав, що він був «готовим стріляти».

Адвокати Перрі заявили, що розчаровані вироком, але зосередяться на оскарженні справи та співпраці з державним процесом помилування.

«У рамках апеляції ми зможемо зосередитися на доказах, прихованих як від Великого журі, так і від присяжних першої інстанції, включаючи домагання з боку Фостера», — йдеться у заяві адвоката Клінтона Бродена.

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Стрілянина відбулася за кілька секунд після того, як Перрі, який вів машину Uber, натрапив на групу протестувальників, у тому числі Фостера, що марширували центром міста. Фостер та ще кілька людей підійшли до машини Перрі після того, як вона зупинилася та жестом попросив його опустити вікно, після чого Перрі смертельно вистрілив у нього з пістолета.

Усього за кілька тижнів до стрілянини Перрі сказав другу у повідомленні Facebook у травні 2020 року, що, йому «можливо, доведеться вбити кілька людей». А в коментарі в соціальних мережах від 1 червня 2020 року Перрі порівняв рух Black Lives Matter із «зоопарком, повним мавп, які божеволіють, жбурляючи своє лайно».